Außenverteidiger Lungwitz verlässt Greuther Fürth

Fürth (dpa/lby) – Bundesliga-Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth gibt Außenverteidiger Alexander Lungwitz an die Würzburger Kickers ab. Der 20-Jährige war in der abgelaufenen Saison an den FC Bayern München II in der 3. Fußball-Liga ausgeliehen worden. Wie die Fürther nun mitteilten, kehrt Lungwitz nicht zum Aufsteiger zurück. Er absolvierte 17 Saisonspiele in der 3. Liga. Die Vertragslaufzeit wurde nicht bekanntgegeben.

«Alex hat eine lange und gute Ausbildung beim FC Bayern München genossen. Wir sehen in ihm ein hohes Entwicklungspotenzial und freuen uns, dass er sich für die Kickers entschieden hat», sagte Würzburgs Sportvorstand Sebastian Schuppan.

