Ausrede bei Polizeikontrolle: Marihuana als Mitbringsel für die Tochter

Die Polizei hört tagtäglich die gleichen Ausreden… manchmal sind die Erklärungen für Straftaten auch richtig kreativ. Wie bei einem 40-jährigen Vater aus Mecklenburg-Vorpommern. Den haben Schleierfahnder der Hofer Grenzpolizei gestern bei der Rastanlage Frankenwald kontrolliert. Er gab an, seine Tochter in Südbayern besuchen zu wollen. Auf verbotene Gegenstände und Drogen angesprochen, hat er verneint. Die Beamten haben trotzdem genauer hingeguckt und ein Glas mit sieben Gramm Marihuana bei ihm gefunden. Das will er allerdings als Mitbringsel für seine Tochter dabeigehabt haben. Er selbst habe mit Drogen nichts zu tun. Verantworten muss er sich wegen des Besitzes allerdings schon.