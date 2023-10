Auslieferung startet: Gelbe Tonne für das Hofer Land

Folien, Getränkedosen oder Milchverpackungen – das müsst ihr in Stadt und Landkreis Hof bald nicht mehr zu Wertstoffinseln bringen. Das kommt dann alles in die Gelbe Tonne. Heute (MO) bekommen die ersten Haushalte im Hofer Land eine Tonne vor die Tür gestellt. Zuerst seid ihr in Stammbach, Zell im Fichtelgebirge, Sparneck, Münchberg und Weißdorf dran. Ihr müsst euch auch keine Gedanken machen, dass die Tonnen für eure Müllmenge zu klein sind:

… so Herbert Pachsteffl vom AZV Hof.

Die Auslieferung soll sechs Wochen dauern. Wann eure Stadt oder Gemeinde an der Reihe ist, könnt ihr auf euroherz.de nachlesen. Die Leerung der Gelben Tonnen startet dann ab 01. Januar, so der AZV.