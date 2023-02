Ausländerbeiräte plädieren für Einreiseerleichterungen

Viel stärker hätte das Beben an der kontinentalen Plattenrandstörung in der Region kaum ausfallen können. Doch Experten befürchten, (…)

Experte: Starke Beben in benachbarten Regionen möglich

Bitte an Scholz um visafreie Einreise für Erdbebenopfer

In einem Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz und Außenministerin Annalena Baerbock bittet der bayerische Grünen-Politiker (…)