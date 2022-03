Ausgezeichnetes Bier: Scherdel erhält drei Goldmedaillen in Qualitätsprüfung

Sie haben es wieder geschafft! Bereits zum 19. Mal in Folge beweist die Scherdel Brauerei, wie qualitativ hochwertig ihre Biere sind. Die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft zeichnet das Scherdel Weißbier, das naturtrübe Kellerbier Scherdel Zoigl und das Scherdel Edelhell mit Goldmedaillen aus. Der Test gilt als eine der strengsten Qualitätsprüfungen für Bier. Bewertet werden dabei unter anderem die Schaumstabilität, der Geschmack und die Reinheit der Biere. Die Brauerei bildet in jedem Jahr Brauer und Mälzer aus. Das handwerkliche Geschick und die Erfahrung der Mitarbeiter sei die beste Grundlage, um hochwertige Biere brauen zu können“ – so Kurt Unverdorben, Prokurist der Scherdel Brauerei.