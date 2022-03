Ausgezeichnet: Qualitäts-Siegel für Naturpark Steinwald

Mit rund 23.000 ha Gesamtfläche, ist der Naturpark „Steinwald“ im hohen Fichtelgebirge zwar einer der kleinsten Naturparke in Bayern – dafür aber einer der qualitativ hochwertigsten. Der Naturpark trägt ab sofort das Siegel „Qualitäts-Naturpark“ des Verbands Deutscher Naturparke. Die Urkunde hat der bayerische Umweltminister Thorsten Glauber am Morgen überreicht. Der Naturpark Steinwald setzt sich besonders für den Schutz der Artenvielfalt ein. So konnte auch der Luchs im Steinwald wieder heimisch werden. Außerdem steht der Park für naturverträgliche Erholung und eine nachhaltige Regionalentwicklung.