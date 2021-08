Ausgezeichnet: Landrat Peter Berek ehrt Bürger

Mehr als drei Jahre ist die Brandserie im Marktredwitzer Ortsteil Oberredwitz jetzt her. Am 21. April 2018 haben dort mehrere Häuser und Autos in Flammen gestanden. Verletzte hat es glücklicherweise nicht gegeben. Das ist vor allem dem schnellen Handeln von Claudia Fiebrich zu verdanken. Weil sie nicht nur die Rettungskräfte alarmiert, sondern auch alle Bewohner in den frühen Morgenstunden aus ihren Häusern geklingelt hat, überreichte der Wunsiedler Landrat Peter Berek ihr nun die Medaille „Patrona Bavariae“ für die Rettung von Menschen in Lebensgefahr. Das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten haben Helmut Hedwig und Eva Leidenberger aus Weißenstadt, sowie Bernd Hilpert und Friedrich Ruckdeschel aus Wunsiedel erhalten. Mit den Auszeichnungen wird die herausragende Leistung und das Engagement der Bürger geehrt.