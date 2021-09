Ausgezeichnet: Landrat Oliver Bär ehrt ehrenamtliche Bürger

Neun Bürger des Landkreis Hof wurden gestern für ihre besonderen Dienste in der kommunalen Selbstverwaltung oder einem anderen Ehrenamt ausgezeichnet. Im Rahmen einer Feierstunde hat der Hofer Landrat Oliver Bär neben der Verdienstmedaille in Bronze und der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland auch das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten für besonders ehrenamtliche Verdienste übergeben. Die Auszeichnung steht für hervorragende Dienste in gemeinnützigen Organisationen oder Vereinen. Die Ehrung wurde bereits in den vergangenen Monaten ausgesprochen, eine Feierstunde war wegen der anhaltenden Pandemie aber bisher nicht möglich gewesen.