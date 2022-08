Ausgesetzte Python: PETA für generelles Haltungsverbot

Über drei Meter lang und 12 Kilo schwer: Die Mitarbeiter des Tierheims in Wunsiedel-Breitenbrunn haben am Montag eine Netzpython vor ihrer Tür gefunden, zurückgelassen in einer Styroporkiste.

Die Tierrechtsorganisation PETA nimmt das zum Anlass, ein generelles Haltungs- und Verkaufsverbot von exotischen Tieren in Deutschland zu fordern. Die Haltung in Privathaushalten ist niemals artgerecht und kann für Mensch und Tier gefährlich werden, meint PETA. Die Folge: Immer wieder brechen exotische Tiere aus ihren Terrarien aus oder überforderte Personen setzen sie einfach aus. Zudem sind Haltungsfehler größtenteils Schuld an Krankheit und Tod der Tiere. Das hat eine tierärztliche Fallstudie ergeben. Exoten können außerdem Träger gefährlicher Salmonellenarten sein und die können vor allem für Kinder und ältere Menschen ein gesundheitliches Risiko darstellen. Trotz der Gefahr, könnt ihr in Bayern Exoten mit behördlicher Erlaubnis zuhause halten.

Foto: Unser Bild zeigt eine Schlange, die die Hofer Polizei vor einiger Zeit einfangen musste. Immer wieder brechen Exoten aus ihren Terrarien aus, in Privathaushalten können sie nicht artgerecht gehalten werden, bemängelt PETA