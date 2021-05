Mit dem Skateboard die Rampen runterdüsen – das ist viele Jahre lang im Skatepark in der Schleizer Straße in Hof möglich gewesen. Jetzt wird der Park endgültig geschlossen. Der Grund: Durch Baumängel sind zahlreiche Sicherheitsbedenken entstanden. Für die Skater*innen heißt es also jetzt warten, bis der neue Skatepark am Eisteichgelände fertiggestellt ist. Die Planungen dafür laufen. Noch diesen Sommer sollen die Bauarbeiten an dem neuen Skatepark mit Pumptrack beginnen.