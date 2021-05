Ausgebüxtes Reptil eingefangen

Kitzingen(dpa) – Ungewöhnlicher Polizei-Einsatz in Unterfranken: Auf dem Parkplatz einer Sparkasse in Kitzingen hatte eine Frau am Freitag eine Bartagame gefunden, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Beamten fingen die etwa 40 Zentimeter lange Echse, die eigentlich in Australien vorkommt, ein und gaben sie nach Rücksprache mit dem zuständigen Veterinäramt in die Obhut eines Zoofachgeschäfts. Die Polizei geht davon aus, dass das Tier aus seinem Terrarium ausgebüxt war. Der Tierhalter war zunächst nicht bekannt.

