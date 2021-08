Ausgebüxte Kuh kollidiert mit Kleintransporter

Steinbach am Wald (dpa/lby) – Eine ausgebüxte Kuh ist in Oberfranken auf eine Straße nahe der Weide gelaufen und dabei mit einem Kleintransporter zusammengestoßen. Wegen der starken Verletzungen musste das Tier erlegt werden, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Der Fahrer des Transporters konnte in der Nacht auf Montag nicht mehr rechtzeitig bremsen, als die Kuh bei Steinbach am Wald (Landkreis Kronach) den Angaben zufolge plötzlich auf der Fahrbahn stand. Er blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 7000 Euro.

© dpa-infocom, dpa:210823-99-934623/2