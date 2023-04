Ausgebrannte Lagerhalle in Marktredwitz: BayWa plant Ersatzneubau

Am Neujahrstag des vergangenen Jahres (1.1.2022) musste die Feuerwehr in Marktredwitz zu einem Großbrand ausrücken. Eine Halle des Unternehmens BayWa stand in Flammen. Der Sachschaden lag damals im Millionenbereich. Auslöser war wohl ein Defekt an der Stromverteilung. Im Rahmen der kontinuierlichen Standortmitteilung will BayWa in diesem Jahr einen deutlich zweistelligen Millionenbetrag in seine Baustoffbetriebe investieren. Der Standort in Marktredwitz bekommt eine neue Lagerhalle, die die ausgebrannte ersetzen soll. Das teilt das Unternehmen jetzt mit. Ende des Jahres wird dort voraussichtlich eine Hallenfläche von 2.500 Quadratmetern zur Verfügung stehen.