Ausgangssperre in der Corona-Pandemie nichtig: Wie geht Hof damit um?

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat die im April 2020 in Bayern verhängte Corona-Ausgangssperre für unverhältnismäßig erklärt. Damit sind Bußgeldbescheide für das Verlassen der Wohnung eigentlich nicht rechtens. Wie genau Bürger die Bußgelder zurückfordern können oder automatisch zurückgezahlt bekommen, ist nicht geklärt.

Die Hofer FAB-Stadtratsfraktion will nun von der Stadt Hof wissen, wie die damit umgeht. In einer Anfrage will der stellvertretende FAB-Fraktionsvorsitzende Peter Senf wissen, wie viele entsprechende Bescheide die Stadt Hof ausgestellt hat und wie hoch die Einnahmen daraus waren. Außerdem fragt er nach weiteren Folgen, wie etwa Gerichtsverhandlungen. Zuletzt will Peter Senf wissen, ob die Stadt Hof Einnahmen von den Bußgeldern von sich aus zurückzahlt. Oder ob sie abwartet, ob und welche Rechtsmittel Betroffene gegen die fehlerhaften Bußgeldbescheide einleiten. Die Anfrage hat die FAB-Fraktion für die kommende Stadtratssitzung am Montag gestellt.