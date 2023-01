Ausgangssperre in Bayern unzulässig: Hunderte Bescheide in der Euroherz-Region betroffen

Der erste bekanntgewordene Corona Fall in Deutschland liegt heute auf den Tag genau drei Jahre zurück. Nur mit triftigem Grund vor die Tür dürfen – Diese Ausgangssperre in Bayern aus der ersten Pandemiewelle war unverhältnismäßig. Das hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig Ende letzten Jahres entschieden. Konkret betroffen ist der Zeitraum zwischen dem 31. März und dem 19. April 2020. Doch was passiert mit den Bußgeld-Bescheiden, die auf dieser Grundlage verschickt wurden?

Die Stadt Hof meldet 114 Bußgeldbescheide, die von dem Urteil betroffen sind. Die Einnahmen haben sich auf zirka 15.000 Euro belaufen. Im Landkreis Wunsiedel waren es 154 Bescheide in Höhe von insgesamt knapp 32.500 Euro. Der Landkreis Hof meldet für den betroffenen Zeitraum lediglich 5 Bescheide. Grund sei ein zwischenzeitliches Gerichtsurteil, das einige Bescheide ohnehin hinfällig gemacht habe, heißt es vom Landratsamt auf Nachfrage.

Ob, wie und wann Betroffene ihre Bußgelder zurückfordern können ist aber noch unklar. Der Freistaat Bayern hat die Urteilsbegründung des Bundesverwaltungsgerichts noch nicht bekommen und will den Behörden erst danach Weisungen geben.