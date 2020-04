Ausgangsbeschränkungen gelten weiterhin: Polizei ahndet Verstöße

Die Corona-Maßnahmen sind seit gestern ein wenig gelockert – viele Regeln wie der Mindestabstand oder die Ausgangsbeschränkungen gelten aber weiterhin. Manche haben den Teil vielleicht ausgeblendet, denn die Polizei in der Region hat gestern einige Verstöße festgestellt. Am Abend haben sich mehrere Personen in Selb am Grafenmühlweiher getroffen. Zwei der Anwesenden waren der Polizei schon öfter aufgefallen und für den Jüngeren von beiden hatte es schließlich Konsequenzen: Bis Sonntag muss er nun seine Zeit in einer JVA verbringen.

In Hof hat die Polizei eine Geburtstagsfeier auflösen müssen. Nachbarn hatten Krach aus einer Wohnung in der Lionstraße gemeldet. Die fünf Feiernden müssen mit einem Busgeld rechnen.