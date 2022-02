Ausflügler und Skifahrer sorgen für Staus auf Autobahnen

München (dpa/lby) – Strahlender Sonnenschein hat viele Ausflügler und Skifahrer in Bayern am Wochenende in die Berge gelockt. «Das Wetter ist schön, jeder will irgendwohin», sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd am Samstag zum Verkehrsgeschehen. Entsprechend voll waren die Autobahnen in Richtung Süden, wo sich Autofahrer teilweise bereits am frühen Morgen in Geduld üben mussten. Auch viele Parkplätze in beliebten Skigebieten waren voll, etwa am Spitzingsee.

Auf einer Länge von 25 Kilometern staute sich der Verkehr auf der Autobahn A8 zwischen dem Autobahnkreuz München Süd und Irschenberg. Der Grund: zu hohe Verkehrsbelastung. Hinzu kamen Bauarbeiten bei Holzkirchen. Auch auf manchen Landstraßen stockte der Verkehr immer wieder.

Wer es auf den Berg geschafft hatte, den erwarteten allerdings traumhafte Bedingungen. Sonne satt und griffigen Schnee meldete etwa das Skigebiet Brauneck-Wegscheid. Auch für Sonntag kündigten die Meteorologen in Bayern viel Sonnenschein und strahlend blauen Himmel an. Die Temperaturen sollten dabei zwischen minus vier Grad in den östlichen Mittelgebirgen und milden zwölf Grad im Alpenvorland liegen.

