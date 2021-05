Ausflüge an Christi Himmelfahrt: Polizei Oberfranken bittet um Einhaltung der Corona-Regeln

Bier in Strömen und große Bollerwagen-Touren, das wird es dieses Jahr an Christi Himmelfahrt so nicht geben. Die Corona-Regeln machen dem Vatertags-Ausflug einen Strich durch die Rechnung. Bei einem Inzidenzwert unter 100 dürfen sich nur maximal zwei Hausstände mit höchstens fünf Personen treffen. Liegt die 7-Tage-Inzidenz über 100 gilt sogar nur ein Hausstand plus eine weitere Person. Vollständig Geimpfte und Genese sind ausgenommen. Damit die Corona-Zahlen nach dem Feiertag nicht in die Höhe schnellen, schaut die Polizei morgen genau hin, weiß Matthias Potzel vom Polizeipräsidium Oberfranken: