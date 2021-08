Auseinandersetzung in Arbeiterunterkunft endet tödlich

Vilgertshofen (dpa/lby) – Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in einer Arbeiterunterkunft in Oberbayern ist für einen 36-Jährigen tödlich geendet. Der 37-jährige mutmaßliche Täter konnte noch vor Ort in Vilgertshofen (Landkreis Landsberg am Lech) vorläufig festgenommen werden, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Warum es am Freitagabend zu dem Streit zwischen den beiden polnischen Staatsangehörigen gekommen war, war zunächst unklar. Zu dem Motiv und dem genauen Tathergang werde derzeit noch ermittelt, sagte eine Sprecherin der Polizei. Gegen den Tatverdächtigen erging am Samstag ein Haftbefehl. Er wurde den Angaben zufolge in ein Gefängnis gebracht.

© dpa-infocom, dpa:210828-99-03735/2