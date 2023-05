Auseinandersetzung: Drei Menschen verletzt

Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen sind in Fürth am Mittwoch drei Menschen verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Sie seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Polizeisprecher konnte nichts zur Schwere der Verletzungen sagen oder zur möglichen Waffe. Auch die Tatbeteiligung und das Alter der Beteiligten sowie der Hintergrund des Vorfalls müssten noch abgeklärt werden, hieß es. Weitergehende Informationen gebe es erst am Donnerstag.