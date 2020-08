«Ausbremst is!»: Demonstration gegen Ausflugsverkehr

Kochel (dpa/lby) – Erneut sind am Samstag Anwohner im bayerischen Oberland gegen den massiven Ausflugsverkehr auf die Straße gegangen. Unter dem Motto «Ausbremst is!» blockierten in Kochel am See im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen nach Schätzung des Organisators fast 300 Menschen kurzzeitig die Hauptverkehrsroute durch den Ort. Kilometerlange Staus blieben wegen des schlechten Wetters aber aus, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte.

Die Demonstranten forderten Lösungen wie etwa Fahrradstreifen, eine dichtere Taktung des ÖPNV und Lärmschutzmaßnahmen. Schon in den Vorjahren sei die Verkehrssituation angespannt gewesen. In diesem Corona-Sommer sei es jedoch noch schlimmer, sagte der Organisator der Demo, Sebastian Salvamoser. Viele verbrächten den Sommerurlaub in Bayern. «Es war vorher schon angespannt – jetzt ist es extrem.»

Vor zwei Wochen hatten mehrere Hundert Menschen im Zugspitzdorf Grainau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) gegen den Verkehrsinfarkt in ihrer Heimat demonstriert. Eine erste «Ausbremst is!»-Aktion hatte es im Juli in Wallgau gegeben. Weitere Demonstrationen sind in Murnau und Garmisch-Partenkirchen geplant.