Ausblick Wunsiedel 2022: Bau der Luisenburg-Talstation steht an

Nachdem die Luisenburg-Festspiele Pandemie-bedingt im letzten Jahr ausfallen mussten, konnten sie dieses Jahr unter strengen Hygieneauflagen wieder stattfinden. Allerdings mit deutlich weniger Zuschauern als in den Vorjahren. Um die Verluste auszugleichen, hat die Stadt Wunsiedel finanzielle Unterstützung vom Bund, dem Bezirk Oberfranken und dem Landkreis Wunsiedel erhalten. Damit der Betrieb auch in den nächsten Jahren reibungslos funktioniert, steht 2022 zunächst ein Bauprojekt an. Bürgermeister Nicolas Lahovnik.

Die Talstation soll auf dem Areal des ehemaligen Möbelhauses Unglaub entstehen. Für das kommende Jahr planen die Verantwortlichen mit einer Festspiel-Saison ohne Einschränkungen. Der Vorverkauf für die neue Spielzeit ist bereits Anfang Dezember gestartet.