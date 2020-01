Ausblick Selb: Großprojekt Marienplatz startet 2020

2020 ist das Jahr, in dem konkrete Maßnahmen in der Selber Innenstadt anstehen. So der Selber Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch im Interview mit Radio Euroherz. Bis 2023 will die Stadt elf Maßnahmen umsetzen:

Dabei geht es um eine Generalsanierung, das heißt: Die Bauarbeiten beginnen in fünf Metern Tiefe und enden mit einem modernen Kreisverkehr an der Oberfläche. Durch die Maßnahme ist der Verkehrsknotenpunkt in Selb das ganze Jahr nicht befahrbar. Damit verbunden ist beispielsweise auch, dass es einen Sanierungsstopp der Hohenbergerstraße gibt, um einen Verkehrskollaps in der Innenstadt zu vermeiden.