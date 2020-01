Ausblick Plauen 2020: Wie geht es nach dem Alkoholverbot weiter?

Mit Alkohol in der Plauener Innenstadt anstoßen – das ist in den vergangenen beiden Sommern nicht möglich gewesen. Das Alkoholverbot dort hat Wirkung gezeigt. 2019 ist es ausgelaufen. Die CDU-Stadtratsfraktion fordert, dass es ab März wieder eines geben soll und dann noch umfangreicher als bisher. Geht es nach der CDU soll es künftig auch für den Lutherpark und den Bereich rund um das Julius-Mosen-Denkmal gelten. Der Plauener Oberbürgermeister Ralf Oberdorfer macht im Euroherz-Jahresausblick allerdings deutlich, dass so eine Regelung schon rein rechtlich nicht ewig greifen kann:

Auch Oberdorfer zieht eine positive Bilanz über das Plauener Alkoholverbot.