Ausblick Naila 2022: Planungen für neues Familienzentrum schreiten voran

Um die vierte Welle der Corona-Pandemie einzudämmen, versuchen wir aktuell unsere Kontakte zu reduzieren. Es wird aber auch wieder Zeiten geben, wo viele Leute zusammenkommen können. Die Stadt Naila will in diesem Jahr weiter daran arbeiten, Räumlichkeiten für ein geselliges Beisammensein zu schaffen. Ein großes Projekt ist die Sanierung des ehemaligen Kaufhauses WEKA in Naila. Im größten Leerstand der Stadt sollen eine Stadtbibliothek und ein Museum einziehen, das auch den berühmten Fluchtballon zeigen soll. Bürgermeister Frank Stumpf:

Im Dorfgemeinschaftshaus in Marlesreuth soll eine Bühne für Theateraufführungen entstehen und auch ein Vereinszimmer für Sitzungen ist geplant.