Ausblick Landkreis Wunsiedel 2022: Erste Mobilitätsstationen geplant

Die Digitalisierung hält in nahezu allen Bereichen des täglichen Lebens Einzug. Das ist auch dem Landkreis Wunsiedel nicht entgangen. Mit dem Projekt „Smartes Fichtelgebirge“ will er die Digitalisierung zum Beispiel auch in den Bereichen Gesundheitsversorgung und Mobilität vorantreiben. Trotz der Pandemie hat der Landkreis das Vorhaben auch dieses Jahr nicht auf Eis gelegt. Wunsiedels Landrat Peter Berek zum aktuellen Stand:

In der Fichtel-App könnt ihr in Zukunft nachschauen, was es im Fichtelgebirge Neues gibt oder wo ihr am besten wandern könnt. Im kommenden Jahr will der Landkreis Wunsiedel außerdem die ersten Mobilitätsstationen etablieren. Sie sollen Car-Sharing-Angebote, Fahrradabstellanlagen und E-Ladestationen vereinen.