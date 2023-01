Ausblick auf 2023: Planungen zu Photovoltaik-Anlagen in der Stadt Selb

Wie können wir Energie einsparen, aber auch Energie produzieren? Diese Frage stellt sich die Stadt Selb schon seit vielen Jahren. Gerade in der Energiekrise ist das Thema Energiesparmaßnahmen im vergangenen Jahr nochmal mehr in den Mittelpunkt gerückt. Wie viele andere Städte hat Selb zum Beispiel die Beleuchtung an Gebäuden reduziert beziehungsweise auf LED umgerüstet. In diesem Jahr will die Stadt dann das Thema erneuerbare Energien weiter angehen:

… so Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch im Euroherz-Ausblick auf 2023.