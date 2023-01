Ausblick auf 2023 in Marktredwitz: Schulcampus für Quartier Schulzentrum

Oberbürgermeister Oliver Weigel will Kräne in Marktredwitz sehen. Ein städtebauliches Projekt ist das Schulzentrum. Das passiert Hand in Hand mit dem Landkreis Wunsiedel, so der Oberbürgermeister. Der Landkreis hat die Fichtelgebirgsrealschule generalsaniert. Hier stehen noch arbeiten an den Außenanlagen an. Oberbürgermeister Oliver Weigel:

Weitere Projekte in den nächsten Jahren sind die Sanierung des Gymnasiums sowie die Erweiterung und Sanierung der FOS/BOS sowie eine neue Dreifachturnhalle. Für das Quartier Schulzentrum ist eine Art Schulcampus geplant. Ein Treffpunkt an dem sich die Kinder und Jugendlichen der verschiedenen Schularten begegnen.

(Symbolbild)