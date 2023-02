Ausblick auf 2023 in Marktredwitz: Ausbau erneuerbarer Energien

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen haben Unbekannte in Auerbach im Vogtland einen schwarzen 5er-BMW geklaut. Das Auto stand zu (…)

Polizei: Schwarzer BMW in Auerbach gestohlen

Amts- und Landgerichte in der Euroherz-Region: Jugendschöffen gesucht

In letzter Zeit hat es in der Region einige aufsehenerregende Prozesse gegeben. Da war der Doppelmord eines Ärzteehepaares in (…)