Ausblick 2023 Stadt Hof: Wohnraum für Geflüchtete, Familien und Studierende

Familien, Studierende aber auch Geflüchtete aus der Ukraine – sie alle suchen aktuell nach Wohnraum in der Stadt Hof. Auch die Ansiedlung von Amazon in Hof-Gattendorf hat dafür gesorgt, dass mehr Menschen in die Stadt kommen, die Wohnungen brauchen. Oberbürgermeisterin Eva Döhla dazu im Gespräch mit Radio Euroherz:

Unter anderem sollen ja auf dem neuen Schiller Quartier am Strauß-Areal Wohnungen entstehen. Auch am Hoftex-Gelände in der Schützenstraße sind Investitionen geplant. Hier soll zum Beispiel das Studentenwohnheim für die Beamtenhochschule entstehen.