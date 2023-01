Ausblick 2023 Stadt Hof: Innenstadt soll sich entwickeln

Auf dem Strauß-Areal sollen ein Ärztezentrum und Wohnungen entstehen. Auch die Hoftex-Brache soll zu einem eigenen Quartier werden. Die Innenstadt in Hof könnte sich in den nächsten Jahren stark verändern.

Für dieses Jahr gibt es auch schon einige Maßnahmen, die die Stadt Hof angehen will. Oberbürgermeisterin Eva Döhla im Interview mit Radio Euroherz:

Schlechte Nachrichten gab es aber in Sachen City-Management. Die Agentur Stadt + Handel sollte wichtige Ideen und Projekte einbringen. Doch die Agentur ist im Herbst abgesprungen. Eva Döhla hält weiter an einem Citymanagement für Hof fest. Immerhin gibts dafür auch Förderungen. Aber nach der Absage steht die Stadt Hof quasi am Anfang und muss den Posten neu ausschreiben.

Foto: Auch im ehemaligen H&M-Gebäude soll sich etwas tun