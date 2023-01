Ausblick 2023 Stadt Hof: Es bleiben einige Standortfragen

Die Hofer Innenstadt könnte sich in den nächsten Jahren stark verändern. Am Strauß-Areal soll das Schiller Quartier mit Ärztezentrum und Wohnungen entstehen. Und in der Schützenstraße am Hoftex Gelände soll ebenfalls ein Quartier entstehen. Dort soll ja, wenn es nach der regionalen Politik geht, auch das Studentenwohnheim für die Beamtenhochschule entstehen. Das war lange auf der Kippe gestanden. Mittlerweile gibt es aber zumindest Verhandlungen zwischen dem Freistaat und dem Investor. Die Hofer Oberbürgermeisterin Eva Döhla zu den weiteren Plänen:

Auch das Polizeibeschaffungsamt ist eine der Standortfragen in Hof. 200 Arbeitsplätze würde das Logistikzentrum schaffen. Wo das entsteht, ist nach wie vor unklar. Es könnte theoretisch sogar außerhalb der Stadt Hof entstehen. Aber die Übergangslösung wird zumindest im Stadtgebiet realisiert, und zwar im ehemaligen Schmidtbank-Gebäude.