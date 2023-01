Ausblick 2023 Stadt Hof: Erste Schritte zum Schiller-Quartier

Die größte Investition in der Stadt Hof. So bezeichnet Oberbürgermeisterin Eva Döhla die Pläne für das ehemalige Strauß-Areal. Für geschätzte 100 Millionen Euro soll das Schiller-Quartier entstehen. Eine Investoren-Gruppe will dort ein Ärztezentrum erreichten. Mit Pflegeplätzen, Wohnungen und vielem mehr. Kernstück sollen zwei bis 40 Meter hohe Hochhäuser sein.

Die Baumaßnahmen sollen in mehreren Bauabschnitten ablaufen, so Oberbürgermeisterin Eva Döhla im Euroherz-Ausblick:

Schon jetzt wurde das Baufeld geräumt, die unschönen Erdhügel beseitigt. Als Zwischenlösung entsteht auf dem Gelände außerdem ein Parkplatz für über 170 Fahrzeuge. Das Gelände bietet außerdem Platz für ein Kulturevent im kommenden Sommer, so Döhla weiter.

Foto: 2022 konnte das Baufeld am künftigen Schiller-Quartier freigegeben werden