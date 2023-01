Ausblick 2023: Plauen reißt Elster-Brücke ab

Die Elsterbrücke ist die Hauptschlagader der Stadt Plauen. Da die Brücke aber in die Jahre gekommen ist, muss sie die Stadt komplett abreißen und dann wieder aufbauen. Der Spatenstich soll voraussichtlich im Februar 2023 erfolgen. Die Arbeiten können allerdings nur in Teilabschnitten erfolgen, da die Brücke eine der wichtigsten Verkehrsadern in Plauen darstellt. Oberbürgermeister Steffen Zenner:

Zenner rechnet damit, dass die Baumaßnahme eineinhalb bis zwei Jahre in Anspruch nehmen wird. Die Kosten schätzt er auf 15 Millionen Euro.