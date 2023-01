Ausblick 2023: Plauen investiert 150 Millionen Euro in Baumaßnahmen

Die Energiekrise und die Inflation stellen die Städte und Gemeinden vor große Herausforderungen, vor allem finanziell. Die Stadt Plauen möchte in diesem Jahr trotzdem 150 Millionen Euro in Baumaßnahmen investieren. Oberbürgermeister Steffen Zenner zu den Plänen:

Ein riesiges Bauprojekt in Plauen wird auch der Ersatzneubau der Elsterbrücke. Sie ist eine der Hauptverkehrsachsen in der Stadt, wird aber in diesem Jahr komplett abgerissen und neu aufgestellt. Zenner rechnet im Radio Euroherz-Jahresausblick mit einer Bauzeit von bis zu zwei Jahren.