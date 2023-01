Ausblick 2023: Münchberg bekommt einen Kinderarzt

Viele Ärzte im ländlichen Raum verabschieden sich in den Ruhestand. Oft ist es, dass sie keinen Nachfolger finden. Die Stadt Münchberg hatte zum Beispiel acht Jahre lang keinen Kinderarzt mehr. Die Kassenärztliche Vereinigung hatte die Stelle zwischenzeitlich ganz gestrichen. Ab diesem/dem kommenden Jahr (2023) gibt es zumindest wieder eine halbe Kinderarzt-Stelle. Bürgermeister Christian Zuber hofft für die Zukunft auf mehr:

Die Eltern in Münchberg sind auf jeden Fall sehr froh, dass es jetzt zumindest wieder eine halbe Kinderarzt-Stelle in Münchberg gibt. Barbara Pfaffenberger vom Kinderzentrum med4kidz aus Bayreuth wird künftig in der Praxis Dr. Eberlein praktizieren.