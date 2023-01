Ausblick 2023: Landkreis Wunsiedel will ÖPNV ausbauen

Das 9-Euro-Ticket hat im Sommer die Diskussionen um den öffentlichen Personennahverkehr neu entfacht. Gerade im ländlichen Raum müssten Bus und Bahn regelmäßiger fahren. Wunsiedels Landrat Peter Berek sieht die Zukunft in On-Demand-Angeboten. Das heißt, in frei buchbaren Angeboten wie dem Fichtel-BAXI. Das will der Landkreis im kommenden Jahr ausbauen. Es sind aber weitere Entwicklungen geplant. Zum Beispiel zwei Expressbus-Linien:

…so Berek im Euroherz-Jahresausblick. Große Linienbusse hätten nach Bereks Meinung dagegen weitestgehend ausgedient. Sie ließen sich nur noch im Schülerverkehr füllen.