Ausblick 2023: Kinderbetreuung auch weiterhin großes Thema in Münchberg

Die meisten Eltern werden bei dem Gedanken an die Kinderbetreuung wahrscheinlich schon ganz unruhig. Einen Kita-Platz zu bekommen ist nämlich gar nicht so einfach. In Münchberg hat im vergangenen Jahr (2022) die sechste Kindertagesstätte eröffnet und damit zusätzliche Betreuungsmöglichkeiten geschaffen. Das Thema ist in Münchberg deshalb aber noch lange nicht abgehakt. Bürgermeister Christian Zuber deutet im Euroherz-Ausblick auf die verpflichtende Ganztagsbetreuung ab 2026 an.

Die Stadt, die Schulen und die Träger warten hinsichtlich der Ganztagsbetreuung noch auf Eckpunkte und Regularien von Seiten der Regierung. Erst dann könne es konkrete Planungen geben, so Zuber.