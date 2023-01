Der Bahnhof ist für viele Menschen das Erste, was sie in einer Stadt oder Gemeinde sehen. Rehau hat sein Bahnhofsgebäude daher sanieren lassen. Jetzt sucht die Stadt nach einer Nutzung für die Räumlichkeiten. Der Jugendstadtrat hat für dieses Jahr zumindest einen vorübergehenden Vorschlag. Bürgermeister Michael Abraham im Jahresausblick mit Radio Euroherz:

Die Pop Up-Kneipe soll voraussichtlich am Abend vor Christi Himmelfahrt, also am 17. Mai, geöffnet haben.