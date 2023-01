Ausblick 2023: Energiekosten belasten Haushalt in Rehau

Die Kosten für Strom und Heizen steigen ja nicht nur in Privathaushalten, sondern auch Städte und Gemeinden müssen mehr für ihre Gebäude und Liegenschaften bezahlen. Diese Zusatzkosten reißen natürlich große Löcher in die jeweiligen Haushalte. Das ist auch in der Stadt Rehau nichts anders, sagt Bürgermeister Michael Abraham im Jahresausblick mit Radio Euroherz:

Energie sparen könnte in Rehau schon beim Hallenbad anfangen. Die Stadt überlegt nämlich, das Bad erst zu einem späteren Zeitpunkt als gewohnt zu öffnen.