Über einige Straßen in der Region fährt man wie auf einer Buckelpiste. Es ist also wichtig, dass diese von Zeit zu Zeit saniert werden. In Rehau haben bereits im vergangenen Jahr die Bauarbeiten an der Wüstenbrunner Straße begonnen. Bürgermeister Michael Abraham:

Da die Arbeiten im vergangenen Jahr nicht beendet wurden, soll es voraussichtlich im Frühjahr mit der Baumaßnahme weitergehen.