Ausblick 2022: Hohenberg an der Eger plant Sportpark

Wenn die Sanierung des ehemaligen Rathauses in Hohenberg an der Eger abgeschlossen ist, will auch der Stadtrat seine Sitzungen in den modernen Räumlichkeiten abhalten. Aber auch eine neue Obstpresse für den Obst- und Gartenbauverein findet dort künftig Platz. Außerdem läuft die finale Planungsphase für die Sanierung des Elisabeth-Kinder-Hauses. Neben diesen Projekten hat Bürgermeister Jürgen Hoffmann aber auch die Umgestaltung des Bereichs rund um das Yamakawa-Seniorenhaus im Blick:

So Hoffmann im Jahresausblick von Radio Euroherz. Im kommenden Jahr jährt sich außerdem die urkundliche Erwähnung von Hohenberg an der Eger zum 800. Mal. Dieses Jubiläum will die Stadt unter anderem mit einem Festwochenende feiern.