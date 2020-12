AUSBLICK 2021: Südumgehung Münchberg wohl früher fertig als geplant

Lange haben die Münchberger auf ihre Südumgehung warten müssen, in diesem Jahr ist es nun endlich mit den Bauarbeiten losgegangen. Und die gehen so gut voran, dass die Eröffnung schon vor Oktober stattfinden kann. Bürgermeister Christian Zuber rechnet im EH-Jahresausblick mit einer Eröffnung Mitte 2021. In dem Zusammenhang entsteht auch ein neuer Radweg:

Zuber rechnet im kommenden Jahr mit dem Spatenstich. Auch Richtung Schwarzenbach an der Saale geht es für Radfahrer künftig problemlos. Ein Teilstück des Flüsseradwegs liegt auf der Strecke.