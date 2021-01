Ausblick 2021: Shuttles fahren in der Region richtig los

Autos, die wie von Zauberhand über die Straßen fahren – was ein bisschen klingt wie in einem Märchen wird bald in der Region Wirklichkeit. Hof und Rehau sind nämlich unter anderem Teil der Shuttle Modellregion Oberfranken. Autonom-fahrende Busse, die ohne Fahrer von A nach B kommen, sollen in diesem Jahr in der Region so richtig zum Einsatz kommen. Das freut auch den Rehauer Bürgermeister Michael Abraham. Einer modernen Stadt wie Rehau stehe es gut zu Gesicht, wenn eine neue Technologie umgesetzt wird, sagt er im Jahresgespräch mit Radio Euroherz:

so Abraham. In Rehau drehen die Shuttles erstmal auf dem Gelände der REHAU AG ihre Runden.