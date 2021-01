AUSBLICK 2021: Baustart für Parkhaus am Benker-Areal geplant

Eine Stadt in der Region, die sich momentan an allen Ecken und Enden verändert, ist Marktredwitz. Bei der Glasschleif ist es bei den Innenarbeiten ein gutes Stück vorangegangen, in diesem Jahr ist der Außenbereich dran. Ein komplett neuer Stadtteil entsteht im Moment am Benker-Areal. Für den dritten Bauabschnitt hat es 2020 den Spatenstich gegeben, aber auch in diesem Jahr steht einiges an, sagt Oberbürgermeister Oliver Weigel im EH-Jahresausblick:

Der Bau des Kindergartens läuft bereits. Die gesamte Umgestaltung des Benker-Areals ist ein Projekt für mehrere Jahre.