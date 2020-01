Wo sind wir heute? Was wollen wir in Zukunft tun? Diese Fragen will die Stadt Selb ihren Einwohnern und Gästen beantworten. Deshalb will die Stadt vor allem auch beim Thema Radwege den Überblick behalten. Dabei gehe es zum einen darum, ein Radwegenetz wie beim Perlenradweg landkreisübergreifend zu begleiten. Es gehe stadtintern aber auch um andere Fragen:

so der Selber Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch im Euroherz-Jahresausblick.