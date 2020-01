Ausblick 2020: Neubau der Klinik Münchberg startet im Oktober

Bei der medizinischen Versorgung hat es in den vergangenen Jahren im Landkreis Hof gehakt. Die Stadt Münchberg will das nicht einfach so hinnehmen und setzt sich zum Beispiel dafür ein, dass ein Kinderarzt in die Gegend kommt. Im Oktober soll es endlich mit dem Neubau des Klinikums losgehen und damit anderthalb Jahre später als ursprünglich geplant. Damit ergeben sich auch einige Änderungen für den Verkehr, sagt Bürgermeister Christian Zuber:

Das hat der Stadtrat nun getan und den ersten Entwurf des Bebauungsplans genehmet. Allein der erste Bauabschnitt soll drei bis vier Jahre dauern.