Die Arbeiten an der „Glasschleif“ in Marktredwitz gehen auch im kommenden Jahr weiter. Wegen der hohen Investition von knapp 12 Millionen Euro ist die Stadt auf Fördermittel angewiesen. Als erstes geht es an die Sanierung des Dachs, sagt Oberbürgermeister Oliver Weigel.

Nach der Sanierung der denkmalgeschützten Halle soll die „Glasschleif“ als sogenannte temperierte Kalthalle außerhalb der Wintermonate zur Verfügung stehen.