Peter Berek ist nur noch wenige Wochen Bürgermeister von Bad Alexandersbad. Er hat größeres vor und will auf den Chefsessel im Landratsamt in Wunsiedel. Deshalb stehen in seiner Gemeinde auch erstmal keine großen Projekte an. Eigentlich sollte heuer ja der Ausbau der Markgrafenstraße beginnen. Den hat der Gemeinderat aber bewusst nochmal verschoben:

So Peter Berek im Euroherz-Interview. 2030 sieht der Verkehr vermutlich anders aus. Deshalb will die Gemeinde das Projekt noch mal neu organisieren.