Ausblick 2020: Auftakt zum Klimaschutz in Hof im Januar

An die weltweite Fridays-for-Future-Bewegung schließen sich immer mehr vor allem junge Menschen aus der Region an. Dadurch erreicht das Thema Klimaschutz immer mehr die Kommunen. Im Landkreis Wunsiedel hat es voriges Jahr erstmals einen Jugendklimagipfel gegeben. Die Stadt Hof hat jetzt eine Klimaschutzmanagerin, die noch in diesem Jahr ein Integriertes Klimaschutzkonzept erstellen will. Laut Oberbürgermeister Harald Fichtner ist das auch nötig:

Was die Stadt genau vorhat, will sie bei einer Auftaktveranstaltung am 21. Januar in der Freiheitshalle vorstellen. Dabei können sich auch die Besucher per Livevoting beteiligen und so den Klimaschutz in Hof mitgestalten.